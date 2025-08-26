26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Kocaelispor'dan borç açıklaması!

Kocaelispor, acil ödenmesi gereken günü gelmiş 150 milyon TL'lik ödeme taahhüdüne ve kadro kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı.

26 Ağustos 2025 16:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kocaelispor'dan borç açıklaması!
Kocaelispor, acil ödenmesi gereken günü gelmiş 150 milyon TL'lik ödeme taahhüdü ve TFF tarafından kulübün 28 olan kadro sayısının 25'e düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 "Kulübümüzün acil ödemesi gereken, günü gelmiş 150 milyonluk ödeme taahhüdü bulunmaktadır. Bu nedenle borçsuzluk belgesini alamayan kulüplerden biri de biziz. 150 milyon TL'yi bulmak için yönetimimiz, paydaşlarımız ve desteğini hep hissettiğimiz büyüklerimizin büyük gayreti gösterdiğini bilmesini isteriz. Belgeyi almak için 30 Eylül'e kadar vaktimiz var. Transferlere engel bir durumumuz yoktur. Prosedür gereği Türkiye Futbol Federasyonu takımımıza kadro kısıtlaması getirmiştir. 28 olan kadro sayımız 25'e düşürüldü. Biz de bu kararı uyguladık. Kimsenin kuşkusu olmasın el birliği ile federasyona karşı taahhütlerimizi yerine getirip 30 Eylül'e kadar borçsuzluk belgemiz alınacak"


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
