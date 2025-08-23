Kocaelispor, Süper Lig'deki ilk golünü 5935 gün sonra Fenerbahçe deplasmanında attı.
Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e dönüşlerinin ardından Kadıköy'de Bruno Petkovic'in golüyle tarihi bir an yaşadı.
Kocaelispor'un Süper Lig'deki son golü 24 Mayıs 2009'da Taner Güller'in Başakşehir'e attığı gol olmuştu.
24 Mayıs 2009 – Taner Güller / Başakşehir
23 Ağustos 2025 – Bruno Petkovic / Fenerbahçe
16 YIL SONRA BİR İLK
Aradan geçen 16 yıl 2 ay 4 hafta 2 günün ardından Kocaelispor, yeniden Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.
Kocaelispor'dan 16 yıl sonra bir ilk!
Kocaelispor, Süper Lig'deki ilk golünü 5935 gün sonra Fenerbahçe deplasmanında Bruno Petkovic'le buldu.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Göztepe
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|7
|2
|Konyaspor
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|4
|Antalyaspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|5
|Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|6
|6
|Trabzonspor
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|7
|Fenerbahçe
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|4
|8
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|9
|Gaziantep FK
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|3
|10
|Başakşehir
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|11
|Kayserispor
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|12
|Alanyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|13
|Rizespor
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|14
|Kasımpaşa
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|0
|15
|Gençlerbirliği
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|0
|16
|Eyüpspor
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|0
|17
|Kocaelispor
|3
|0
|0
|3
|1
|5
|0
|18
|Karagümrük
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|0