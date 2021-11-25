Kocaelispor'da Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da futbolcu Bahattin Köse'nin kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kocaelispor'da Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2021 14:44
Bahattin Köse
Bahattin Köse
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da futbolcu Bahattin Köse'nin kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bahattin Köse, yönetim kurulunun kararı ve teknik heyetin onayıyla kadro dışı bırakıldı.

Köse, bundan sonraki çalışmalarına A takımdan ayrı devam edecek.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.