Kobe'nin, 1996'da Clippers'la yaptığı özel antrenman videosu ortaya çıktı!

LA Clippers'ın eski yardımcı koçu Rex Kalamian, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın 1996'daki Draft öncesi Clippers antrenmanının özel bir görüntüsünü ortaya çıkardı.
Kobe, Charlotte Hornets tarafından Draft edilip aynı gece Los Angeles Lakers'a takas edilmeden önce, Clippers ile bir Draft öncesi antrenmanı yapmıştı.
Clippers'ın eski asistan koçlarından Kalamian, Los Angeles Times'tan Andrew Greif'in yazdığı bir makalede bazı özel görüntüleri paylaştı.
Greif, yazısında şunları kaleme aldı:
"Kalamian sabah 9:30'da start verir vermez, 17 yaşındaki Kobe Bryant hızlıca birkaç turnike bırakmaya başlamıştı ve koç, etrafındakilerle beraber benzersiz bir şey izlediklerini hızlıca fark etmişti:
'Muhtemelen şu ana kadar görülmüş en atletik Mikan antrenmanını yaptı. Bir noktada, yardımcı antrenörlerden Jim Brewer yanımdan geçerken, 'Şu anda gördüklerimi sen de görüyor musun?' dedi. Bu videonun, bir gün tekrar izlemek isteyeceğim bir video olduğunu biliyordum. Kasedi bir kutuya koymuştum ve çok uzun süredir de orada duruyordu.'"
Former Clippers assistant Rex Kalamian handled many video duties with the team in 1996 when Kobe Bryant worked out before the NBA draft. Here's exclusive footage.