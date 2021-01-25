Kobe'nin, 1996'da Clippers'la yaptığı özel antrenman videosu ortaya çıktı!

Former Clippers assistant Rex Kalamian handled many video duties with the team in 1996 when Kobe Bryant worked out before the NBA draft. Here's exclusive footage.



Story by @AndrewGreif: https://t.co/WTorc1RXxV pic.twitter.com/tRmm1Q3AUt



— Los Angeles Times (@latimes) January 25, 2021

LA Clippers'ın eski yardımcı koçu Rex Kalamian, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın 1996'daki Draft öncesi Clippers antrenmanının özel bir görüntüsünü ortaya çıkardı.Kobe, Charlotte Hornets tarafından Draft edilip aynı gece Los Angeles Lakers'a takas edilmeden önce, Clippers ile bir Draft öncesi antrenmanı yapmıştı.Clippers'ın eski asistan koçlarından Kalamian, Los Angeles Times'tan Andrew Greif'in yazdığı bir makalede bazı özel görüntüleri paylaştı.Greif, yazısında şunları kaleme aldı: