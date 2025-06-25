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Knicks, Wolves'un yardımcı koçu Micah Nori ile görüşüyor

New York Knicks, boşta bulunan başantrenörlük görevi için Minnesota Timberwolves yardımcı koçu Micah Nori ile görüşme gerçekleştirdi.

calendar 25 Haziran 2025 14:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Knicks, Wolves'un yardımcı koçu Micah Nori ile görüşüyor
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New York Knicks, boşta bulunan başantrenörlük görevi için Minnesota Timberwolves yardımcı koçu Micah Nori ile görüşme gerçekleştirdi.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Nori böylece Mike Brown ve Taylor Jenkins'in ardından bu pozisyon için resmi görüşme yapılan üçüncü aday oldu.

51 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, 2021 yılından bu yana Chris Finch'in yardımcısı olarak Timberwolves'ta görev yapıyor. Koçluk kariyerine 2009'da Toronto Raptors ile başlayan Nori, Sacramento Kings, Denver Nuggets ve Detroit Pistons gibi takımlarda da çalıştı. 17 yıllık NBA kariyerinde henüz bir başantrenörlük deneyimi bulunmuyor.


Knicks, Haziran ayı başında Tom Thibodeau'nun görevine son verdikten sonra yeni bir başantrenör arayışına başlamıştı. Bu süreçte mevcut başantrenörlerle de temas kurdular; ancak Houston Rockets'tan Ime Udoka, Dallas Mavericks'ten Jason Kidd ve Atlanta Hawks'tan Quin Snyder gibi isimlerle görüşme talepleri kulüplerince geri çevrildi.

New York ekibi, 51-31'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlamış, ancak Doğu Finalleri'nde Indiana Pacers'a altı maç sonunda elenmişti.


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