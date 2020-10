"Knicks, Fred VanVleet'i kovalayacak" iddiası!

New York Knicks'in, Fred VanVleet'i serbest oyuncu döneminde takip etmeye istekli olduğu bildirildi.



SNY TV'den Ian Begley'e göre, buna rağmen Knicks'in henüz hazır bir teklifi bulunmuyor:



"Lig kaynakları, Fred VanVleet'in gerçekten de New York tarafından değerlendirilen serbest oyuncu seçenekleri arasında olduğunu söylüyorlar. Knicks'in VanVleet'e olan ilgisinin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorum, ancak New York'un onun için sezon başına 20 milyon dolardan fazla bir teklif hazırladığına dair bir haber bulunuyordu.



Açıkçası, bu bir ekibin VanVleet'i Toronto'dan ayırmaya çalışmak için yapması gereken türden bir teklif. Ancak konuya aşina olan bir kaynak, New York'un şu anda VanVleet için hazırlanmış herhangi bir teklifi olduğu fikrine şiddetle karşı çıkıyor."



VanVleet, 2019-20 sezonunda Raptors için maç başına 17.6 sayı, 3.8 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları ile oynamıştı.