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Galatasaray, Ahmetcan'dan indirim bekliyor!

Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, iki tarafında beklentilerini fazla buldu.

calendar 11 Temmuz 2025 08:53
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Ahmetcan'dan indirim bekliyor!
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Galatasaray, Hollanda devi Ajax'ta forma giyen genç stoper Ahmetcan Kaplan için ısrarını sürdürüyor.

6.5 MİLYON EURO TALEP

Hollanda temsilcisi 21 yaşındaki savunmacı için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

GALATASARAY İNDİRİM BEKLİYOR

Ancak Galatasaray bu rakamı yüksek buldu. Sarı-kırmızılılar rakamın 4.5 milyon Euro seviyelerine inmesini istiyor.

Ayrıca Ahmetcan'ın yıllık 2.5 milyon Euro'luk isteğini de 1.5 milyon Euro'ya düşürmek için çalışmalar devam ediyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçen sezon Franscesco Farioli tarafından da fazla forma şansı verilmeyen 22 yaşındaki futbolcu, 15 maçta yer almış ve 1073 dakika sahada kalabilmişti. 

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