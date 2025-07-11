Galatasaray, Hollanda devi Ajax'ta forma giyen genç stoper Ahmetcan Kaplan için ısrarını sürdürüyor.
6.5 MİLYON EURO TALEP
Hollanda temsilcisi 21 yaşındaki savunmacı için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
GALATASARAY İNDİRİM BEKLİYOR
Ancak Galatasaray bu rakamı yüksek buldu. Sarı-kırmızılılar rakamın 4.5 milyon Euro seviyelerine inmesini istiyor.
Ayrıca Ahmetcan'ın yıllık 2.5 milyon Euro'luk isteğini de 1.5 milyon Euro'ya düşürmek için çalışmalar devam ediyor.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Geçen sezon Franscesco Farioli tarafından da fazla forma şansı verilmeyen 22 yaşındaki futbolcu, 15 maçta yer almış ve 1073 dakika sahada kalabilmişti.
6.5 MİLYON EURO TALEP
Hollanda temsilcisi 21 yaşındaki savunmacı için 6.5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
GALATASARAY İNDİRİM BEKLİYOR
Ancak Galatasaray bu rakamı yüksek buldu. Sarı-kırmızılılar rakamın 4.5 milyon Euro seviyelerine inmesini istiyor.
Ayrıca Ahmetcan'ın yıllık 2.5 milyon Euro'luk isteğini de 1.5 milyon Euro'ya düşürmek için çalışmalar devam ediyor.
GEÇEN SEZON NE YAPTI?
Geçen sezon Franscesco Farioli tarafından da fazla forma şansı verilmeyen 22 yaşındaki futbolcu, 15 maçta yer almış ve 1073 dakika sahada kalabilmişti.