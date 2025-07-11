Fenerbahçe'den 9 milyon euro'ya ret!

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda performansıyla öne çıkan futbolculardan biri olan Yusuf Akçiçek için Bologna'dan gelen teklifi kabul etmedi.
Futbol Direktörü Devin Özek, Bologna'nın 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek için yaptığı 9 milyon Euro'luk resmi teklifi geri çevirdi. 15 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir beklenti olduğu Bologna'ya net şekilde iletildi.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Futbol Direktörü Devin Özek, Bologna'nın 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek için yaptığı 9 milyon Euro'luk resmi teklifi geri çevirdi. 15 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir beklenti olduğu Bologna'ya net şekilde iletildi.
Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.