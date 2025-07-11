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Fenerbahçe'den 9 milyon euro'ya ret!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Bologna'nın 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek için yaptığı 9 milyon Euro'luk resmi teklifi geri çevirdi. Özek, 15 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir beklenti olduğunu Bologna'ya net şekilde iletti.

calendar 11 Temmuz 2025 08:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den 9 milyon euro'ya ret!
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Fenerbahçe'de geride kalan sezonda performansıyla öne çıkan futbolculardan biri olan Yusuf Akçiçek için Bologna'dan gelen teklifi kabul etmedi.

Futbol Direktörü Devin Özek, Bologna'nın 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek için yaptığı 9 milyon Euro'luk resmi teklifi geri çevirdi. 15 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir beklenti olduğu Bologna'ya net şekilde iletildi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 20 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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