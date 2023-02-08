KKTC ekipleri, otel enkazından 1 kişiyi kurtardı

SSTB'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yıkılan ve KKTC'den giden kolej öğrencilerinin kaldığı Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında yapılan çalışmada, 23 yaşındaki Anıl Zeybek'in kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Adıyaman'da bulunan KKTC ekiplerinin çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ettikleri belirtilerek, KKTC'li öğrencilere ulaşılabilmesi için ekiplerin insanüstü gayret gösterdikleri vurgulandı.
Açıklamada, Adıyaman'da bulunan KKTC ekiplerinin çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ettikleri belirtilerek, KKTC'li öğrencilere ulaşılabilmesi için ekiplerin insanüstü gayret gösterdikleri vurgulandı.
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