KKTC ekipleri, otel enkazından 1 kişiyi kurtardı

Adıyaman'da görev yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) arama kurtarma ekiplerinin, kent merkezindeki otel enkazından bir genci kurtardıkları bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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KKTC ekipleri, otel enkazından 1 kişiyi kurtardı
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08 Şubat 2023 09:00
SSTB'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli depremde yıkılan ve KKTC'den giden kolej öğrencilerinin kaldığı Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında yapılan çalışmada, 23 yaşındaki Anıl Zeybek'in kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Adıyaman'da bulunan KKTC ekiplerinin çalışmalarına 24 saat aralıksız devam ettikleri belirtilerek, KKTC'li öğrencilere ulaşılabilmesi için ekiplerin insanüstü gayret gösterdikleri vurgulandı.

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