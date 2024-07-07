Kırkpınar'da sıcağa dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı

Kırkpınar'da sıcak havaya dayanamayan pehlivan Murat Gonca, güreşirken bayıldı. Bayılan pehlivan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kırkpınar'da sıcağa dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı
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07 Temmuz 2024 17:01
Son güncelleme 07 Temmuz 2024 17:02
663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde sıcak havaya dayanamayan pehlivan, güreşirken bayıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşlerin son gününde çeşitli boylarda güreşler devam ediyor.

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte yağlı şekilde zorlu müsabakalar gerçekleştiren pehlivanları sıcak hava etkiliyor.

Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı.

Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti.

Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti.

Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

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