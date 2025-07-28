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28 Temmuz
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Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü, Ali Koç'u ziyaret etti!

Bu senenin ve gelecek senenin Kırpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası Ufuk Özünlü, Fenerbahçe Kulübü Ali Koç'u ile buluştu.

calendar 28 Temmuz 2025 21:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü, Ali Koç'u ziyaret etti!
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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası Ufuk Özünlü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre buluşmada Ali Koç, Ufuk Özünlü'ye isminin yazılı olduğu çubuklu formayı Özünlü ise Başkan Ali Koç'a üzerinde Fenerbahçe ve Ali Koç, yazılarının olduğu kıspet takdim etti.

Ziyaretin sonunda Ali Koç, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağası ve sarı-lacivertli kulübün kongre üyesi Ufuk Özünlü ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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