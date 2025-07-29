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Kings, Westbrook için Monk veya Carter'ı takaslamaya hazırlanıyor

Sacramento Kings, serbest oyuncu Russell Westbrook ile anlaşabilmek için Malik Monk veya Devin Carter'ı takas etme yollarını değerlendiriyor.

calendar 29 Temmuz 2025 12:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kings, Westbrook için Monk veya Carter'ı takaslamaya hazırlanıyor
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Sacramento Kings, serbest oyuncu Russell Westbrook ile anlaşabilmek için Malik Monk veya Devin Carter'ı takas etme yollarını değerlendiriyor.

ABC10'dan Matt George'un haberine göre, Kings ve Westbrook arasındaki karşılıklı ilgi baştan beri sürüyor ancak maaş bütçesi ve kadro yapısı nedeniyle işlemler yavaş ilerliyor.

Denver Nuggets formasıyla geçtiğimiz sezon 75 maça çıkan Westbrook, 13.3 sayı, 6.1 asist ve 4.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2025 playofflarında ise benchten gelerek 11.7 sayı katkısı verdi.


Yeni genel menajer Scott Perry'nin Westbrook'un liderliği ve tecrübesinden oldukça etkilendiği ve onu Domantas Sabonis, Zach LaVine ve DeMar DeRozan ile birlikte takımda görmek istediği belirtildi.

Ancak Sacramento'nun kalabalık arka sahası bu sürecin önündeki en büyük engel. 23 yaşındaki çaylak Devin Carter, 36 maçta ortalama 3.8 sayı ve 2.1 ribaund ile sınırlı süreler aldı. 22 milyon dolarlık çaylak kontratının üçüncü ve dördüncü yılları takım opsiyonuna bağlı.

Monk ise 78 milyon dolarlık kontratının ilk yılını geride bıraktı ve geçtiğimiz sezon 17.2 sayı, 5.6 asist ile kariyer rekoru kırdı. Ancak Westbrook'un gelişiyle maliyet ve top paylaşımı açısından zorluklar doğabilir.

 

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