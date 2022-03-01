Kings, Simmons ve Sabonis için hamle yapmak istiyor!

Sacramento Kings'in Philadelphia 76ers point guardı Ben Simmons ve Indiana Pacers yıldızı Domantas Sabonis için hamle yapmak istediği iddia edildi.



The Athletic'ten Sam Amick'e göre Kings, son takas tarihinden önce kadrosunu önemli ölçüde geliştirmek istiyor ve bu aşamada Sabonis ve Simmons'a bakıyor:



"Simmons ve Sabonis, Kings'in en öncelik verdiği iki oyuncu fakat bunun için önemli bir anlaşma gerekecek ve bu kadronun son takas tarihinin ardından oldukça farklı görünmesi için çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum."



Her ikisi de All-Star olan Simmons ve Sabonis, farklı sezonlar geçiriyor. Sixers yıldızı henüz katıma katılmamışken, Litvanyalı oyuncu maç başına 18.9 sayı, 11.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarıyla oynuyor.



Kings şu anda Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor ve 18 galibiyet ve 29 mağlubiyetle play-in potasının eşiğinde bulunuyor.



