Kimmich'e, Premier Lig'den 3 dev talip

Bu sezonun sonunda Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Joshua Kimmich için şimdiden Avrupa devleri oyuncuyla konuşmaya başladı.



İNGİLTERE'DEN 3 TALİP



Sky Sports'un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Liverpool ve Arsenal, 29 yaşındaki Alman yıldız için şimdiden oyuncuyla temas haline geçti.



Florian Plettenberg'in haberine göre sözleşmesi 2025 yılında sona erecek ve Bayern Münih ile görüşmelerine hala başlamayan Joshua Kimmich için Alman devi bu yaz gelecek teklifleri değerlendirecek ve uygun teklifi de kabul edecek.



31 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Bayern Münih formasıyla 31 resmi maça çıkan Joshua Kimmich bu karşılaşmalarda 1 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.





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