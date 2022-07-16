Kim Min-Jae'den 1 senede 6 kat kazanç!

Fenerbahçe'de Kim Min Jae belirsizliği son buldu. 25 yaşındaki Güney Koreli stoper için Napoli ve Rennes karşı karşıya geldi. İtalyan ekibinin son teklifine 18 milyon euro ile karşılık veren Fransız temsilcisi, transferde mutlu sona ulaştı.



4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kim'e 2.4 milyon euro yıllık ücret verilecek. Başarılı oyuncunun menajerlerine de 3 milyon euroluk bir ödeme yapılacak. Bu transfer yarışında Rennes'in galip çıkmasında Kim'in menajerine yapılan yüksek ödeme de etkili oldu.



KOÇ DÖNEMİNDE İYİ SATIŞLAR



Sarı-Lacivertliler, başarılı stoperi 2021 yılının Ağustos ayında Guoan takımından 3 milyon euro karşılığında transfer etti. Bu satışın gerçekleşmesiyle birlikte Fenerbahçe yaklaşık 11 ayda verdiği paranın 6 katıını kazanmış oldu.



Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlık döneminde Giuliano 10.5, Josef de Souza 12, Eljif Elmas 16 ve Kosovalı santrfor Vedat Muric ise 17.5 milyon euroya yurt dışına satıldı. Bu satış miktarları bonuslar hariç kasaya giren rakamlar oldu. Kanarya'nın bu tür satışları önümüzdeki dönemde de devam edebilir



JORGE JESUS YAKIN TAKİPTE



Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Crespo, Rossi, Zajc, Berisha ve Pelkas ile ilgilenen çok sayıda kulüp bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, bu oyuncuların satışından iyi bir gelir elde etmek istiyor.



Bu oyuncuların satışıyla birlikte yabancı kontenjanında yer açılması planlanıyor. Böylece transfer listesinde yer alan diğer isimlerle ilgili girişimler de hızlandırılmış olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.







