Tecrübeli oyuncu Kevin Love'ın, Miami Heat ile anlaşmayı planladığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Philadelphia 76ers ile de konuşmuş olan Love'ın Heat'in forvet rotasyonunda önemli bir rol oynayabileceğine inandığını söyledi.



Cleveland Cavaliers'ın rotasyonundan çıktıktan sonra takımla serbest kalması üzerine anlaşmaya varan Love'ın, bu yıl kontratında 8.5 milyon dolar alacağı bulunuyordu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ