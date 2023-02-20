Kevin Love, Heat yolunda!

Tecrübeli oyuncu Kevin Love'ın, Miami Heat ile anlaşmayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kevin Love, Heat yolunda!
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20 Şubat 2023 11:29
Tecrübeli oyuncu Kevin Love'ın, Miami Heat ile anlaşmayı planladığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Philadelphia 76ers ile de konuşmuş olan Love'ın Heat'in forvet rotasyonunda önemli bir rol oynayabileceğine inandığını söyledi.

Cleveland Cavaliers'ın rotasyonundan çıktıktan sonra takımla serbest kalması üzerine anlaşmaya varan Love'ın, bu yıl kontratında 8.5 milyon dolar alacağı bulunuyordu.

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