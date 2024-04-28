İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.



Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Josko Gvardiol ve 71. dakikada Erling Haaland kaydetti.



2 golün de asistini yapan Kevin De Bruyne, Premier Lig kariyerindeki 110. asistini yaptı ve Francesc Fabregas'ın ardından lig tarihinin en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu.



Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Manchester City, 1 maç eksiğiyle lider Arsenal'i 79 puanla 1 puan geriden takibini sürdürdü.



Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen Nottingham Forest, 26 puanla küme düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üstünde yer aldı.



Manchester City, gelecek hafta Wolves'u ağırlayacak. Nottingham Forest ise küme düşmesi kesinleşen Sheffield United deplasmanına gidecek.





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