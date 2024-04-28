İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Josko Gvardiol ve 71. dakikada Erling Haaland kaydetti.
2 golün de asistini yapan Kevin De Bruyne, Premier Lig kariyerindeki 110. asistini yaptı ve Francesc Fabregas'ın ardından lig tarihinin en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu.
Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Manchester City, 1 maç eksiğiyle lider Arsenal'i 79 puanla 1 puan geriden takibini sürdürdü.
Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen Nottingham Forest, 26 puanla küme düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üstünde yer aldı.
Manchester City, gelecek hafta Wolves'u ağırlayacak. Nottingham Forest ise küme düşmesi kesinleşen Sheffield United deplasmanına gidecek.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Josko Gvardiol ve 71. dakikada Erling Haaland kaydetti.
2 golün de asistini yapan Kevin De Bruyne, Premier Lig kariyerindeki 110. asistini yaptı ve Francesc Fabregas'ın ardından lig tarihinin en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu.
Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Manchester City, 1 maç eksiğiyle lider Arsenal'i 79 puanla 1 puan geriden takibini sürdürdü.
Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen Nottingham Forest, 26 puanla küme düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üstünde yer aldı.
Manchester City, gelecek hafta Wolves'u ağırlayacak. Nottingham Forest ise küme düşmesi kesinleşen Sheffield United deplasmanına gidecek.
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