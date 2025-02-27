Kerem ve Orkun'lu Benfica, Portekiz Kupası'nda yarı finalde!

Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica, konuk ettiği Braga'yı 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kerem ve Orkun'lu Benfica, Portekiz Kupası'nda yarı finalde!
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27 Şubat 2025 01:43
Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica, Braga'yı konuk etti. 

Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. 

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Benfica, adını yarı finale yazdırdı. Braga ise kupaya veda eden takım oldu. 

KEREM VE ORKUN İLK 11'DE BAŞLADI

Öte yandan Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Orkun Kökçü, maçın tamamında sahada kalırken Kerem Aktürkoğlu, 90+2. dakikada oyundan alındı.

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