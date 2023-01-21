Kerem'den şampiyonluk sözleri

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem'den şampiyonluk sözleri
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21 Ocak 2023 21:29
Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu maçın ardından konuştu.

Başarılı futbolcu, "Antalyaspor ve Nuri Hoca, bulundukları konumu hak etmiyor. Çok güzel oynuyorlar. Bize zor anlar yaşattılar. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz, güzel bir seri yakaladık. Bugün galibiyet rekoru kırıldı galiba. Bu galibiyetleri arttırmak ve hedefimiz olan şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." dedi.

Milli yıldız sözlerine, "Maçlardan önce marşlarımızı ve sevdiğimizz şarkılarla takımı motive etmeye çalışıyoruz. Stada yaklaşırken, camlara vurarak kendimizi motive ediyoruz. Güzel bir motivasyon, güzel bir arkadaşlık... Bu bizi yukarı taşıyor. Mauro Icardi, bana gol attırıyordu. Ona söz vermiştim, bugün ben attırdım." diye devam etti.

Kerem son olarak, "Taraftarlarımıza teşekkür ederim, hiç susmadılar." şeklinde konuştu.

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