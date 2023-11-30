Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 2 ay sonra gol attı

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı formayla son golünü 3 Ekim'de deplasmandaki Manchester United müsabakasında kaydeden Kerem, 58 günlük aranın ardından golle buluştu. Kerem, Manchester United ile yapılan 2 müsabakada da fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de 3 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gole ulaşarak toplamda gol sayısını 6'ya çıkardı.
Sarı-kırmızılı formayla son golünü 3 Ekim'de deplasmandaki Manchester United müsabakasında kaydeden Kerem, 58 günlük aranın ardından golle buluştu. Kerem, Manchester United ile yapılan 2 müsabakada da fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de 3 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gole ulaşarak toplamda gol sayısını 6'ya çıkardı.
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