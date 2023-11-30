Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 2 ay sonra gol attı

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, yaklaşık 2 ay sonra gol attı.

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Kerem Aktürkoğlu yaklaşık 2 ay sonra gol attı
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30 Kasım 2023 00:18
Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla son golünü 3 Ekim'de deplasmandaki Manchester United müsabakasında kaydeden Kerem, 58 günlük aranın ardından golle buluştu. Kerem, Manchester United ile yapılan 2 müsabakada da fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de 3 golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gole ulaşarak toplamda gol sayısını 6'ya çıkardı.

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