Kerem Aktürkoğlu'ndan İzlanda'ya hat-trick

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşılaşmasında adeta coştu.
25 yaşındaki futbolcu, 2 ve 52 ve 88. dakikalarda fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı.
25 yaşındaki futbolcu, 2 ve 52 ve 88. dakikalarda fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı.
🇹🇷Kerem Aktürkoğlu ile İzlanda karşısında 1-0 öne geçtik. pic.twitter.com/GsmIqniqH1
— Sporxtv (@sporxtv) September 9, 2024
🚀KEREM AKTÜRKOĞLU pic.twitter.com/bJiYmj2Qkb
— Sporxtv (@sporxtv) September 9, 2024
⚽⚽⚽Kerem Aktürkoğlu pic.twitter.com/ZXLvJBd9og
— Sporxtv (@sporxtv) September 9, 2024
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