Kerem Aktürkoğlu'ndan İzlanda'ya hat-trick

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşılaşmasında 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'ndan İzlanda'ya hat-trick
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09 Eylül 2024 23:07
Son güncelleme 09 Eylül 2024 23:45
A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşılaşmasında adeta coştu.

25 yaşındaki futbolcu, 2 ve 52 ve 88. dakikalarda fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı.



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