Kerem Aktürkoğlu: 'Bize yakışmıyordu'

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.



Kerem Aktürkoğlu, "Gerçekten çok zor bir atmosfer, hava ve zemin. Ama tarih yazmak istiyorduk. 7 maçta galiba 6 mağlubiyet 1 beraberliğimiz vardı. Bizi yakışmayan bir geçmiş, bunu değiştirmek istiyorduk. Bunun bilinciyle sahaya çıktık. Bugün oynamak çok istedik." dedi.



Maç için oynanıp oynanmayacağı tartışmalarına değinen başarılı futbolcu, "Tartışmalar oldu ama oynanmayacak diye stres oldu. Biz oynamak istiyorduk. Karadağ maçından sonra bu maçta da galibiyet alıp rahatlamak istiyorduk. Maçın başın sonuna kadar çevireceğimize inanıyorduk. Bunun konuşmasını da yaptık. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Hep birlikte başarılmış bir galibiyet. Çok güzel bir ortamımız var. Taraftarın bize destek olduğunu hissettiğimiz anda daha güzel oynuyoruz, bugün de onu hissettirdiğimizi düşünüyorum. Ülkemize armağan olsun bir galibiyet." sözlerini sarf etti.



Dünya Kupası için konuşan milli yıldız, "Gerçekten o da bize yakışmayan bir geçmiş aslında, en son 2002 Dünya Kupası. Çok istiyoruz. Avrupa Şampiyonası hayalimi gerçekleştirdim, inşallah grup olarak Dünya Kupası hayalimizi de gerçekleştiririz. Orada da güzel başarılar elde edip ülkemizi gururlandırırız." sözlerini sarf etti.



Kerem, son olarak Benfica'daki durumu için, "Orkun'la çok güzel bir arkadaşlığımız var. Bana çok yardımcı oluyor. Ayrıca Zeki de var, Türkçe konuşuyor o da, ailesi Türk. Güzel bir ortamımız var orada. Türkiye'yi biraz oraya empoze etmeye çalışıyoruz. Güzel de geçiyor. Önemli olan şu anda milli takım, milli takımın başarısı. Bugün de onu başardık. Takım arkadaşlarıma, ülkeme armağan olsun." diye konuştu.



