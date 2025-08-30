Keny Arroyo, yine kadroda yok!

Beşiktaş'ta Keny Arroyo, yine maç kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın Lausanne ile oynadığı maçta kadroda yer almayan Arroyo, Alanyaspor kafilesinde de yer almadı.
Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda 14 maçta 2 kez ağları havalandırdı.
Beşiktaş'ın Lausanne ile oynadığı maçta kadroda yer almayan Arroyo, Alanyaspor kafilesinde de yer almadı.
Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda 14 maçta 2 kez ağları havalandırdı.