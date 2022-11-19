Keçiörengücü, Denizlispor'u 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Taner Taşkın'ın ekibi Ankara Keçiörengücü ile Giray Bulak'ın yönetimindeki Denizlsipor karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Keçiörengücü 2-0 kazanırken goller; 38. dakikada Rashad Muhammed ve 56. dakikada Ibrahim Olawoyin'den geldi.



Bu sonuçla birlikte puanını 24'e yükselten Keçiörengücü zirve mücadelesini sürdürürken, 5 puanda kalan Denizlispor ligin son sırasından kurtulamadı.



Ligin bir sonraki haftasında Ankara Keçiörengücü evinde Samsunspor'u konuk ederken, Denizlispor'da yine kendi sahasında Bodrumspor'u ağırlayacak.

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