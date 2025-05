Orlando Magic guardı Kentavious Caldwell-Pope, Los Angeles Lakers'ın 2019-20 şampiyon kadrosunu korumuş olması halinde LeBron James'in NBA tarihinin en büyüğü olarak kabul edileceğini savundu.



Los Angeles Lakers'ın 2020 NBA şampiyonluğunu kazandığı kadronun önemli parçalarından Kentavious Caldwell-Pope, Above The Rim with DH12 adlı programda eski takım arkadaşı Dwight Howard ile yaptığı sohbette dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Caldwell-Pope, şampiyon kadronun sahada olağanüstü bir uyum yakaladığını belirterek, "O takımda her şeyin yerli yerine oturduğu çok fazla an yaşadık. Eğer o kadro korunmuş olsaydı, iki şampiyonluk daha alırdık Ve artık GOAT tartışması kalmazdı, [LeBron] altıncı yüzüğünü takmış olurdu," ifadelerini kullandı.



2020 şampiyonluğu, Lakers tarihindeki 17. zafer olarak kayıtlara geçerken, takımın kadrosunda James ve Anthony Davis'in yanı sıra Caldwell-Pope, Rajon Rondo, Dwight Howard, JaVale McGee ve Danny Green gibi isimler de yer alıyordu.



Ancak Lakers yönetimi, 2020-21 sezonu öncesi kadroyu önemli ölçüde değiştirerek birçok tecrübeli oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Caldwell-Pope'a göre bu karar, takımın üst üste şampiyonluklar yaşamasını ve LeBron James'in Michael Jordan'ın altı yüzük rekoruna ortak olmasını engelledi.



Dwight Howard da daha önce benzer bir görüş dile getirerek, kadro birlikte kalsaydı üç şampiyonluk kazanabileceklerini savunmuştu. Lakers sahibi Jeanie Buss da yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, geçmişe dönme şansı olsa şampiyon kadroyu korumayı tercih edeceğini itiraf etmişti.



Bu açıklamalar, Lakers yönetiminin 2020 şampiyonluğundan sonra kadroyu erken dağıtmasının hâlâ tartışma konusu olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.