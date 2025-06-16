Kocaelispor ile Antalyaspor, Fenerbahçeli futbolcunun peşinde!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve geleceği henüz netleşmeyen 30 yaşındaki Mert Hakan Yandaş, birçok kulübün radarına girmiş durumda.



Gelen bilgilere göre, Akdeniz ekibi Antalyaspor ve Süper Lig'in yeni temsilcisi Kocaelispor, tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için somut adımlar attı.



İŞTE MASADAKİ TEKLİFLER:

Antalyaspor, Mert Hakan Yandaş için 400 Bin Euro bonservis bedeli teklifinde bulundu. Kocaelispor ise Fenerbahçe 'ye 500 Bin Euro'luk bir teklif sundu.Mert Hakan Yandaş'ın ve Fenerbahçe yönetiminin, Süper Lig'den gelen bu iki cazip teklifi nasıl değerlendireceği merak konusu. Tecrübeli oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.