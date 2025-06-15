Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025 erkeklerde Çekya şampiyon

Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in Alanya etabında erkekler finalinde Çekya'dan Perusic-Schweiner çifti, Fransa'dan Rotar-Gauthier Rat ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu.Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun erkekler finalinde Çekya'dan Ondrej Perusic-David Schweiner çifti ile Fransa'dan Teo Rotar-Arnaut Gauthier Rat ikilisi karşılaştı.Perusic-Schweiner çifti, ilk setini 21-13, ikinci setini de 23-21 aldıkları müsabakayı 2-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.Erkelerde üçüncülük maçında ise Brezilyalı George-Saymon çifti, Avustralyalı Nicolaidis-Carracher ikilisini 2-0 mağlup ederek üçüncü oldu.Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, TVF Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili ile organizasyon yetkilileri verdi.