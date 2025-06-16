Beşiktaş Immobile'den kurtuluyor!

Milan ve Fiorentina, Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile için yarışa girdi. Siyah-beyazlı yönetim ayrılığa sıcak bakıyor.

calendar 16 Haziran 2025 09:03 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 09:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Immobile'den kurtuluyor!
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İtalyan devleri Milan ve Fiorentina, Ciro Immobile için karşı karşıya geldi. Beşiktaş ise transferine onay vermeye hazır.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, Serie A ekipleri Milan ve Fiorentina, Beşiktaş forması giyen Immobile'yi transfer listesine aldı. İki kulübün, deneyimli golcüyü kadrosuna katmak için ciddi bir rekabet içinde olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş cephesi ise ayrılığa sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, 34 yaşındaki golcünün menajerine "transferde kolaylık sağlanacağı" mesajını verdiği öğrenildi.


Bu sezon Beşiktaş formasıyla 41 resmi maça çıkan Immobile, 19 gol ve 4 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi. Tecrübeli forvetin yeni sezonda yeniden İtalya'ya dönmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Siyah-beyazlıların bu transferden bonservis geliri elde etmeyi hedeflediği de gelen haberler arasında. 

 

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