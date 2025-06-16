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Gaziantep'te Sergen Yalçın sesleri!

Gaziantep FK, Selçuk İnan'ın ardından yeni teknik direktör için harekete geçti. Gaziantep, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile masaya oturdu.

calendar 16 Haziran 2025 09:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep'te Sergen Yalçın sesleri!
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Gaziantep FK, teknik direktörlük koltuğu için ünlü çalıştırıcı Sergen Yalçın ile masaya oturdu. Taraftarlar arasında büyük heyecan yaratan bu gelişme, kulüp tarihinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.

GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Teknik direktörlük kariyerine Gaziantep'te başlayan Sergen Yalçın, bir dönem Gaziantepspor'da da görev almıştı. Şimdi ise yeniden kırmızı-siyahlı formaya dönmeye hazırlanıyor. Yönetimle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenilirken, deneyimli hocanın "yeni bir projeye liderlik etme" fikrine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer aldı.


YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Gaziantep FK Başkanı ve yöneticiler, Sergen Yalçın'ı ikna etmek için yoğun mesai harcıyor. Yönetim, yeni sezon planlamasını tamamen Yalçın'ın teknik vizyonuna göre şekillendirmeyi hedefliyor. Kulüp içinden sızan bilgilere göre, teklif edilen proje uzun vadeli ve güçlü bir kadro yapılanmasını içeriyor.

ARABULUCU MEHMET BÜYÜKEKŞİ

Sürece sürpriz bir isim de dahil oldu: TFF'nin eski Mehmet Büyükekşi! Gaziantepli olan Büyükekşi'nin, iki taraf arasında bağlantı kurarak görüşmeleri kolaylaştırdığı öğrenildi. Bu arabuluculuğun, özellikle Sergen Yalçın'ın ikna sürecinde etkili olduğu ifade ediliyor.

TARAFTAR AYAKTA

Sosyal medyada #SergenGaziantepFK etiketi kısa sürede trend olurken, taraftarlar bu ihtimale büyük destek veriyor.

NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sergen Yalçın ile yapılacak son toplantı bu hafta içinde gerçekleşecek. Anlaşmanın sağlanması halinde, resmi açıklamanın 19-20 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

BEKLENTİ BÜYÜK

Sergen Yalçın'ın Gaziantep FK'nın başına geçmesi halinde, Süper Lig'de sadece futbol değil, medya ve taraftar ilgisi açısından da yüksek tempolu bir sezon bekleniyor. Yalçın'ın geçmişte Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluk deneyimi ve oyun anlayışı, Gaziantep'in yeniden üst sıraları zorlayabileceği bir atmosferin habercisi olabilir.

YENİ DÖNEM BAŞLAYABİLİR

Sergen Yalçın'ın dönüşü, sadece bir teknik direktör değişikliği değil, bir dönemin yeniden başlaması anlamına da gelebilir. [Olay Medya]


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