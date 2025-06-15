Gergin geçen Silivrispor Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan Şahin

TFF 3'üncü Lig ekibi Silivrispor'da yeni başkan Serdal Şahin oldu. 3 adayın yarıştığı kongrede zaman zaman gergin anlar da yaşandı.

calendar 15 Haziran 2025 23:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Gergin geçen Silivrispor Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan Şahin
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Bugün gerçekleşen Silivrispor Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Nuri Çolakoğlu'nun 3'üncü kez aday olmamasından dolayı Murat Yıldız, Cemil Kızılkaya ve Serdal Şahin başkanlık için yarıştı. 3 adayın yarıştığı kongrede, seçime son 48 saat kala adaylığını açıklayan Serdal Şahin, 214 oy alarak Silivrispor'un yeni başkanı seçildi.

Şahin'in başkan seçildiği kongrede oy sayımı sırasında gerginlik yaşandı. Gerginliğe çevik kuvvet polisi müdahale etti.

SERDAL ŞAHİN: HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ


Silivrispor'un yeni başkanı Serdal Şahin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 'Ben küçüklüğümden beri çalışıyorum, iş adamıyım. Allah herkese böyle güzellikleri kısmet etsin. Ben konuşmayı pek fazla sevmiyorum. Benim başarılarımı başkaları konuşsun. Ben şu an kazandım ama diğer arkadaşlarda kazandı. Hep beraberiz. Hep birlikte yürüyeceğiz. Sevinçliyiz ve iyi olur inşallah" ifadelerini kullandı.


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