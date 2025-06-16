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Wolves, olası Durant takasında Jaden McDaniels'ı vermek istemiyor

Phoenix Suns, Kevin Durant'ı takas etmek için aktif olarak görüşmeler yürütüyor. Sürece birçok takım dahil olurken, Durant de Phoenix'e tercih ettiği birkaç takımı iletti.

calendar 16 Haziran 2025 11:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wolves, olası Durant takasında Jaden McDaniels'ı vermek istemiyor
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Phoenix Suns, Kevin Durant'ı takas etmek için aktif olarak görüşmeler yürütüyor. Sürece birçok takım dahil olurken, Durant de Phoenix'e tercih ettiği birkaç takımı iletti.

Ancak The Athletic'e göre Timberwolves, bu süreçte genç forvet Jaden McDaniels'ı takas paketine dahil etmekten kaçındı. Bu durum, maaş dengesi nedeniyle olası bir takasta Rudy Gobert veya Julius Randle gibi yüksek maaşlı oyuncuların pakete dahil edilmesini gerektiriyor. Ayrıca, Donte DiVincenzo veya Timberwolves'un genç yeteneklerinden oluşan ek parçaların da takas formülüne dahil edilmesi gerekebilir.

Öte yandan Randle'ın dahil edilmesi de karmaşık bir durum oluşturuyor. Çünkü yıldız forvetin gelecek sezon için 30.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Minnesota'nın Randle'ı takas edebilmesi için, oyuncunun bu opsiyonu kullanması gerekiyor. Aksi takdirde, Randle'ın serbest oyuncu statüsünde olacağı bir imza-ve-takas (sign-and-trade) senaryosu, maaş sınırlarını aşan Suns için uygulanabilir değil.



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