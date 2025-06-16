Abdülkadir Ömür Karadeniz ekibine gidiyor!

Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayan ve yeni sezon 3 kulvarda birden mücadele verecek olan Samsunspor, güçlü bir kadro kurmak için yoğun bir mesai harcıyor.



Galatasaray'dan Kerem Demirbay'ı isteyen kırmızı-beyazlılar, bir önemli yıldız için daha temasları hızlandırdı.



MASADA ABDÜLKADİR ÖMÜR VAR

Samsunspor, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiraık olarak geçiren Abdülkadir Ömür için kulübü Hull City ile pazarlıklara başladı.Abdülkadir Ömür'ü kiralamak isteyen Samsunspor, Hull City ile görüşmeleri sürdürüyor.İngiliz ekibinin, Abdülkadir Ömür'ün kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmak istediği öğrenildi.Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür, 1 Şubat 2024'te Hull City'ye, 2.5 milyon € bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.Ancak Ömür burada başarılı olamayınca bu kez 10 Şubat 2025'te Çaykur Rizespor'a kiralandı ve yarım sezon yeşil-mavili takımda forma giydi.Abdülkadir Ömür Rizespor'da 6 lig 1 kupa olmak üzere 7 maçta forma giydi. Gol ve asist üretemedi. (Karadeniz Gazete)