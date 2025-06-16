Chiesa Beşiktaş'ın elinden kaçıyor!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Federico Chiesa için kötü haber geldi.
Siyah-beyazlılar, Liverpool forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sakatlık geçmişi nedeniyle süreci hızlandırmak isterken, devreye Napoli girdi.
İtalya'dan gelen haberlere göre Napoli'nin yeni teknik direktörü Antonio Conte, Chiesa'yı kadrosunda görmek istiyor. 55 yaşındaki deneyimli teknik adam, yıldız futbolcuyu yeniden eski formuna kavuşturmayı hedefliyor. Napoli cephesi, bu transferle birlikte takımdan ayrılan Kvicha Kvaratskhelia'nın yerini doldurmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın Chiesa ısrarına rağmen, Napoli'nin devreye girmesiyle bu transferin gerçekleşme ihtimali zora girdi. Siyah-beyazlıların alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılar, Liverpool forması giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sakatlık geçmişi nedeniyle süreci hızlandırmak isterken, devreye Napoli girdi.
İtalya'dan gelen haberlere göre Napoli'nin yeni teknik direktörü Antonio Conte, Chiesa'yı kadrosunda görmek istiyor. 55 yaşındaki deneyimli teknik adam, yıldız futbolcuyu yeniden eski formuna kavuşturmayı hedefliyor. Napoli cephesi, bu transferle birlikte takımdan ayrılan Kvicha Kvaratskhelia'nın yerini doldurmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın Chiesa ısrarına rağmen, Napoli'nin devreye girmesiyle bu transferin gerçekleşme ihtimali zora girdi. Siyah-beyazlıların alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.
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