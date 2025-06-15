Aston Villa, Rashford için 'takım' satıyor

2024/25 sezonunun ikinci yarısında Marcus Rashford'u kiralık olarak kadrosuna katan Aston Villa hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.



Spor finansmanı uzmanı Dan Plumley'in haberine göre; Unai Emery teknik direktörlüğündeki İngilizler, Rashford'un bonservisini alabilmek için kadın futbol takımını satmaya hazırlanıyor.



CHELSEA VE LYON DA SATTI



Daha önce Chelsea ve Lyon da transferlere bütçe açabilmek için kadın takımının haklarını bir şirkete veya yatırım fonuna satmıştı.



GEÇEN SEZON 20 GOLLÜK KATKI



2024/25 sezonunda Manchester United ve Aston Villa formalarıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan İngiliz sol kanat, 11 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.



