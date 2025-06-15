Aston Villa, Rashford için 'takım' satıyor

Aston Villa, Marcus Rashord'ın bonservisini Manchester United'dan alabilmek için kadın futbol takımını satma kararı aldı.

calendar 15 Haziran 2025 19:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Aston Villa, Rashford için 'takım' satıyor
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2024/25 sezonunun ikinci yarısında Marcus Rashford'u kiralık olarak kadrosuna katan Aston Villa hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Spor finansmanı uzmanı Dan Plumley'in haberine göre; Unai Emery teknik direktörlüğündeki İngilizler, Rashford'un bonservisini alabilmek için kadın futbol takımını satmaya hazırlanıyor.

CHELSEA VE LYON DA SATTI

Daha önce Chelsea ve Lyon da transferlere bütçe açabilmek için kadın takımının haklarını bir şirkete veya yatırım fonuna satmıştı.

GEÇEN SEZON 20 GOLLÜK KATKI

2024/25 sezonunda Manchester United ve Aston Villa formalarıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan İngiliz sol kanat, 11 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.


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