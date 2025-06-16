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Fenerbahçe, Tuta için yeniden masada!

Fenerbahçe, devre arasında transfer edemediği Frankfurt'un Brezilyalı stoperi Tuta için yeniden girişimlere başladı.

calendar 16 Haziran 2025 09:44 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 09:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Tuta için yeniden masada!
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Stoper tandemini yeni sezonda değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. 

Alternatifli bir liste üzerinden temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin hedeflerinden biri de Frankfurt'un Brezilyalı yıldızı Tuta...

25 yaşındaki stoperi, devre arasında kadrosuna katmak istemişti Fenerbahçe ancak, Alman ekibiyle bonservis konusunda anlaşamamıştı.

FRANKFURT'UN TALEBİ 15 MİLYON EURO



Sözleşmesi 2026'da bitecek oyuncu için Frankfurt, 15 milyon euro bonservis istiyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi, bu miktarı 10 milyon euronun altına düşürmeyi planlıyor.

Bir yıl sözleşmesi kalmış bir oyuncu için çift haneli sayılara çıkmak istemeyen sarı-lacivertliler, temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe adına transfer görüşmelerini futbol direktörü Devin Özek yürütüyor. Ay sonuna kadar transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

RAPORLARI İNCELENECEK

Bu sezon Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Tuta, 11 Mayıs'ta kas problemi yaşadı ve dönüş tarihi net olarak açıklanmadı.

25 yaşındaki oyuncunun raporları Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelenecek. Brezilyalı, kariyerinde sakatlıklar nedeniyle 9 maç kaçırdı. 


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