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Anadolu Efes, Kokoskov için geri sayımda

Luca Banchi ile yollarını ayıran Anadolu Efes, Igor Kokoskov'u açıklamaya hazırlanıyor.

calendar 16 Haziran 2025 11:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Kokoskov için geri sayımda
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Anadolu Efes, Igor Kokoskov için geri sayıma geçti.

Luca Banchi ile vedalaşılmasının ardından Mavi Beyazlılar, Igor Kokoskov transferinde sona yaklaştı.

Son detayların halledilmesinin ardından Efes, Sırp koç ile uzun süreli bir kontrat imzalayacak.

53 yaşındaki koç, 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Beko'yu çalıştırmış ve 2021-22 sezonu öncesinde Dallas Mavericks'ten gelen teklif üzerine apar topar NBA'in yolunu tutmuştu.


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