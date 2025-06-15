Fenerbahçe'den Inter'e gittiler!

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Stefano Rapetti ve Paolo Orlandoni ikilisi, Inter'in yeni teknik ekibinde yer aldı.

calendar 15 Haziran 2025 22:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Inter'e gittiler!
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Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı antrenörler, Inter'e gitti.

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren antrenör Stefano Rapetti ve Paolo Orlandoni, Inter'e imza attı.

Simone Inzaghi'nin ayrılığı sonrası göreve Christian Chivu'yu getiren Inter, yeni teknik ekibi de belirledi.

Aleksandar Kolarov, asistan teknik direktör oldu. Mario Cecchi ve Angelo Palombo ikilisi teknik asistan olurken, Fenerbahçe'den ayrılan Rapetti ise Maurizio Fanchini ile birlikte atletik antrenör oldu.

Kaleci antrenörlüğü görevini ise Paolo Orlandini ve Gianluca Spinelli ikilisi üstlendi.


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