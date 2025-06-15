Bayern Münih abarttı: 10-0

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih ile Yeni Zellanda ekibi Auckland City karşı karşıya geldi. Cincinnati'deki TQL Stadyumu'nda oynanan maçı Bayern Münih 10-0'lık skorla kazandı.Bayern Münih'in gollerini 6 ve 22. dakikada Kingsley Coman, 18. dakikada Sacha Bowey, 20 ve 45+3'te Michael Olise, 45 ve 89'da Thomas Müller, 68, 73 ve 84'te Jamal Musiala kaydetti.Bayern Münih'in 10 golüne karşılık Auckland City 1 isabetli şut atabildi. Alman devi ise 17'si isabetli toplam 31 şutla maçı tamamladı.Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.Bu sonuçla Bayern Münih, Kulüpler Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Auckland City ise puanla tanışamadı.Bayern Münih bir sonraki maçında Boca Juniors ile, Auckland ise Benfica ile karşılaşacak.