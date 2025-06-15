Jordan Nwora, Kızılyıldız yolunda

Anadolu Efes'in yollarını ayırmaya hazırlandığı Jordan Nwora, Kızılyıldız ile görüşme masasında...

calendar 15 Haziran 2025 18:31
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: AA
Jordan Nwora, Kızılyıldız yolunda
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EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız, sezon tamamlanır tamamlanmaz gözünü 2025-26'ya dikti.

Meridian Sports'un haberine göre Belgrad ekibi, temsilcimiz Anadolu Efes'ten Jordan Nwora'yı kadrosuna katıyor. Anadolu Efes, Nwora'nın sözleşmesindeki ikinci yıl opsiyonunu devreye sokmama kararı alarak yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlılar, böylelikle gelecek sezon için dördüncü transferi konusunda anlaşmaya vardı. Nwora, bu sezon Anadolu Efes'te kazandığından daha az bir ücret karşılığında Kızılyıldız'da forma giyecek.

Hatırlanacağı üzere, daha önce Tyson Carter, Ebuka Izundu ve Semi Ojeleye, Belgrad ekibiyle anlaşma sağlamıştı.


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