Samsunspor'dan sağ bek takviyesi: Omerovic!

Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi biletini kapan Samsunspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen kırmızı-beyazlılar, sağ bek mevkisi için önemli bir adım attı.
Hırvatistan Ligi ekiplerinden NK Osijek'te forma giyen 22 yaşındaki Nail Omerovic ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Karadeniz temsilcisi, transferde yalnızca küçük detayları netleştirmeyi bekliyor.
Genç oyuncunun kısa süre içinde Samsunspor'a imza atması bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon NK Osijek ile 41 maça çıkan Omerovic, 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.
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