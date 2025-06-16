Beşiktaş, Matthis Abline için harekete geçti!

Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta forma giyen Matthis Abline'i transfer gündemine aldı.
Sezon başında Rennes'ten 10 milyon Euro'ya Nantes'a transfer olan 22 yaşındaki Fransız oyuncu, siyah-beyazlıların radarında.
Siyah-beyazlı yönetim, Abline için nabız yoklarken Nantes cephesi en az 15 milyon Euro civarında bir bonservis talep ediyor. Beşiktaş, bu rakamda indirim sağlanması halinde transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Abline'la ayrıca Fransa'dan Marsilya ve Lille kulüplerinin de ilgilendiği öğrenildi.
Bu sezon Ligue 1'de 34 maça çıkan genç futbolcu, 9 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Asıl mevkisi santrfor olan Abline, sol kanatta da forma giyebiliyor. 30 Haziran 2028'e kadar Nantes ile sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinde henüz Fransa dışına çıkmadı.
Beşiktaş, kulübü ve oyuncuyu ikna edebilirse Abline kariyerinde ilk kez ülke dışına adım atmış olacak. Siyah-beyazlı yönetimin, kısa süre içerisinde resmi adımlar atması bekleniyor.
Sezon başında Rennes'ten 10 milyon Euro'ya Nantes'a transfer olan 22 yaşındaki Fransız oyuncu, siyah-beyazlıların radarında.
Siyah-beyazlı yönetim, Abline için nabız yoklarken Nantes cephesi en az 15 milyon Euro civarında bir bonservis talep ediyor. Beşiktaş, bu rakamda indirim sağlanması halinde transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Abline'la ayrıca Fransa'dan Marsilya ve Lille kulüplerinin de ilgilendiği öğrenildi.
Bu sezon Ligue 1'de 34 maça çıkan genç futbolcu, 9 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Asıl mevkisi santrfor olan Abline, sol kanatta da forma giyebiliyor. 30 Haziran 2028'e kadar Nantes ile sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinde henüz Fransa dışına çıkmadı.
Beşiktaş, kulübü ve oyuncuyu ikna edebilirse Abline kariyerinde ilk kez ülke dışına adım atmış olacak. Siyah-beyazlı yönetimin, kısa süre içerisinde resmi adımlar atması bekleniyor.
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