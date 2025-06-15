Magic, Desmond Bane için dünyaları verdi

NBA'de sezon dışı dönemin en büyük takaslarından biri gerçekleşti.



Memphis Grizzlies, yıldız skorer Desmond Bane'i Orlando Magic'e gönderdi. Magic, Bane karşılığında büyük bir paket ödemek zorunda kaldı.



26 yaşındaki şutör gard Bane, Orlando'nun yeni parçası olurken; Memphis Grizzlies, takasta Kentaivous Caldwell-Pope ve Cole Anthony'yi kadrosuna kattı.



Magic, Bane için 4 birinci tur draft hakkı ve 1 adet birinci tur değişimi verdi.



BANE GEÇEN SEZON 23.7 SAYI ORT. YAKALADI



Desmond Bane, geçtiğimiz sezon Memphis formasıyla 42 maçta 23.7 sayı, 5.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Özellikle dış şut tehdidiyle Orlando'nun skor gücünü yukarı taşıması bekleniyor.



