Magic, Desmond Bane için dünyaları verdi

Orlando Magic, Desmond Bane için Memphis Grizzlies'e 2 oyuncu ve 4 birinci tur draft hakkı verdi.

calendar 15 Haziran 2025 23:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Magic, Desmond Bane için dünyaları verdi
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NBA'de sezon dışı dönemin en büyük takaslarından biri gerçekleşti.

Memphis Grizzlies, yıldız skorer Desmond Bane'i Orlando Magic'e gönderdi. Magic, Bane karşılığında büyük bir paket ödemek zorunda kaldı.

26 yaşındaki şutör gard Bane, Orlando'nun yeni parçası olurken; Memphis Grizzlies, takasta Kentaivous Caldwell-Pope ve Cole Anthony'yi kadrosuna kattı.

Magic, Bane için 4 birinci tur draft hakkı ve 1 adet birinci tur değişimi verdi.

BANE GEÇEN SEZON 23.7 SAYI ORT. YAKALADI

Desmond Bane, geçtiğimiz sezon Memphis formasıyla 42 maçta 23.7 sayı, 5.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Özellikle dış şut tehdidiyle Orlando'nun skor gücünü yukarı taşıması bekleniyor.


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