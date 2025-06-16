Galatasaray'da indirim bekleniyor: Petrovic!

Yaz transfer döneminde kaleci transfer etmek isteyen Galatasaray'da öne çıkan oyunculardan biri bonservis Chelsea'de bulunan Djordje Petrovic oldu.
GALATASARAY İNDİRİM BEKLİYOR
25 yaşındaki Sırp kalecinin İngiliz ekibi Chelsea ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki Petrovic ile kurulan ilk temaslar da olumlu geçti. Sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Petrovic için 20 milyon euro bonservis isteniyor. Galatasaray rakamı aşağı çekebilirse, Djordje'yi bitirecek.
Galatasaray'ın kaleci adaylarından Djordje Petrovic tatilini Bodrum'da yapıyor. Kendisini tanıyan sarıkırmızılı taraftarlara imza dağıtan ve selfie çekilen 25 yaşındaki eldiven transferle ilgili sorulara ise yanıt vermedi.
GALATASARAY İNDİRİM BEKLİYOR
25 yaşındaki Sırp kalecinin İngiliz ekibi Chelsea ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki Petrovic ile kurulan ilk temaslar da olumlu geçti. Sezonu Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Petrovic için 20 milyon euro bonservis isteniyor. Galatasaray rakamı aşağı çekebilirse, Djordje'yi bitirecek.
Galatasaray'ın kaleci adaylarından Djordje Petrovic tatilini Bodrum'da yapıyor. Kendisini tanıyan sarıkırmızılı taraftarlara imza dağıtan ve selfie çekilen 25 yaşındaki eldiven transferle ilgili sorulara ise yanıt vermedi.
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