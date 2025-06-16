Galatasaray'da Jelert bilmecesi!

Galatasaray, TFF'nin yeni yabancı kuralı nedeniyle Elias Jelert'in ayrılığı konusunda kararsızlık yaşıyor.

calendar 16 Haziran 2025 08:52
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Jelert bilmecesi!
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Galatasaray'da Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert geçen sezon fazla süre bulamamıştı.

GALATASARAY KARARSIZ

Devre arası Wolfsburg'un 9 milyon euroya kadar çıktığı oyuncuyu sarı-kırmızılı kulüp bırakmamıştı. Alman temsilcisi satın alma opsiyonuyla kiralamak için bir kez daha sarı-kırmızılıların kapısını çaldı.

TFF'nin yeni yabancı kuralına göre 14 yabancıdan en az 2'sinin 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olma zorunluluğu var. Galatasaray'da bu tarife uyan tek yabancı da Jelert. Galatasaray Yönetimi, bu nedenle kararsızlık yaşıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.


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