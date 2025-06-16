Lazio, Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip oluyor

Teknik direktörlük görevini yeniden Maurizio Sarri'ye emanet eden Lazio, yeni sezon öncesi Türkiye'ye geliyor.
İtalyan ekibi, yeni sezon öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Yeni sezon öncesi Türkiye'ye gelecek Lazio, 30 Temmuz'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. İtalyan ekibi, daha sonra ise 2 Ağustos'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
İtalyan ekibi, yeni sezon öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Yeni sezon öncesi Türkiye'ye gelecek Lazio, 30 Temmuz'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. İtalyan ekibi, daha sonra ise 2 Ağustos'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
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