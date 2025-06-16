16 Haziran
Chelsea-Los Angeles FC
22:00
17 Haziran
Boca Juniors-Benfica
01:00
17 Haziran
Flamengo-Esperance
04:00
16 Haziran
Drogheda Utd-Shamrock
21:45
16 Haziran
St. Patrick's Athletic-Shelbourne
21:45

Lazio, Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip oluyor

Lazio, yeni sezon öncesi Türkiye'de Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacak.

calendar 16 Haziran 2025 12:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lazio, Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Teknik direktörlük görevini yeniden Maurizio Sarri'ye emanet eden Lazio, yeni sezon öncesi Türkiye'ye geliyor.

İtalyan ekibi, yeni sezon öncesi Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Yeni sezon öncesi Türkiye'ye gelecek Lazio, 30 Temmuz'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. İtalyan ekibi, daha sonra ise 2 Ağustos'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.