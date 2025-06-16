Trabzonspor'a Victor Nelsson önerisi!

Roma'daki kiralık sözleşmesinin ardından Galatasaray'a geri dönen Victor Nelsson, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.

calendar 16 Haziran 2025 09:01
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a Victor Nelsson önerisi!
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Galatasaray forması giyen Victor Nelsson, Trabzonspor'a önerildi.

OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR

Galatasaray'ın devre arasında Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson'un opsiyonu kullanılmayınca geri dönmüştü. Kenarda beklemeyi sevmeyen ve böyle durumlarda sorun oluşturan Danimarkalı futbolcu, Okan Buruk tarafından istenmiyor.

Nelsson menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Fatih Tekke'nin onay vermesi halinde görüşmeler başlayacak.

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Nelsson için İtalya'dan Como ve Hellas Verona da gündeme gelmişti.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.


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