Trabzonspor'a Victor Nelsson önerisi!

Galatasaray forması giyen Victor Nelsson, Trabzonspor'a önerildi.
OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR
Galatasaray'ın devre arasında Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson'un opsiyonu kullanılmayınca geri dönmüştü. Kenarda beklemeyi sevmeyen ve böyle durumlarda sorun oluşturan Danimarkalı futbolcu, Okan Buruk tarafından istenmiyor.
Nelsson menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Fatih Tekke'nin onay vermesi halinde görüşmeler başlayacak.
İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR
Nelsson için İtalya'dan Como ve Hellas Verona da gündeme gelmişti.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
OKAN BURUK DÜŞÜNMÜYOR
Galatasaray'ın devre arasında Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson'un opsiyonu kullanılmayınca geri dönmüştü. Kenarda beklemeyi sevmeyen ve böyle durumlarda sorun oluşturan Danimarkalı futbolcu, Okan Buruk tarafından istenmiyor.
Nelsson menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Fatih Tekke'nin onay vermesi halinde görüşmeler başlayacak.
İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR
Nelsson için İtalya'dan Como ve Hellas Verona da gündeme gelmişti.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Nelsson'un güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<