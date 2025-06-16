Indiana Pacers guardı TJ McConnell, takım arkadaşı Tyrese Haliburton hakkında yapılan "abartılıyor" eleştirilerine sert tepki gösterdi.SiriusXM NBA Radio'ya konuşan McConnell, oyuncular arasında yapılan isimsiz bir anket sonucunda Haliburton'ın NBA'in "en abartılan oyuncusu" seçilmesine tepki gösterdi:NBA'deki 10. sezonunu geçiren McConnell, Haliburton'ın hem saha içinde hem dışında ne kadar değerli olduğunu vurguladı:Haliburton, normal sezonda 18.6 sayı ve 9.2 asist ortalamalarıyla oynarken, playofflarda da benzer istatistikler yakaladı ve ribaund ortalamasını 5.8'e yükseltti.Doğu Konferansı'na 4. sıradan giren Pacers, Haliburton'a hücumda yoğun bir şekilde güveniyor. McConnell'a göre dışarıdan yapılan yorumlar, Haliburton'ın takıma kattığı değeri yansıtmıyor:Haliburton, Cuma günü Oklahoma City karşısında oynanan ve Thunder'ın seriyi 2-2'ye getirdiği 111-104'lük maçta 18 sayı kaydetti. Mağlubiyete rağmen McConnell, Haliburton'ın medyada çıkan eleştirileri umursamadan sahaya odaklandığını söyledi:Serinin 5. maçı Pazartesi gecesi Oklahoma City'de oynanacak. NBA Finalleri'nde 2-2 eşitlik durumunda 5. maçı kazanan takımlar, %73 oranla şampiyonluğa ulaşmış durumda.