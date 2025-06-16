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McConnell'dan Haliburton'a yapılan "abartılıyor" eleştirilerine sert yanıt!

Indiana Pacers guardı TJ McConnell, takım arkadaşı Tyrese Haliburton hakkında yapılan "abartılıyor" eleştirilerine sert tepki gösterdi.

calendar 16 Haziran 2025 11:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
McConnell'dan Haliburton'a yapılan 'abartılıyor' eleştirilerine sert yanıt!
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Indiana Pacers guardı TJ McConnell, takım arkadaşı Tyrese Haliburton hakkında yapılan "abartılıyor" eleştirilerine sert tepki gösterdi.

SiriusXM NBA Radio'ya konuşan McConnell, oyuncular arasında yapılan isimsiz bir anket sonucunda Haliburton'ın NBA'in "en abartılan oyuncusu" seçilmesine tepki gösterdi:

"Bu 'abartılıyor' söylemini hâlâ anlayamıyorum. Hayatımda duyduğum en kötü yorumlardan biri olabilir. O, bu tanımdan en uzak oyuncu."


NBA'deki 10. sezonunu geçiren McConnell, Haliburton'ın hem saha içinde hem dışında ne kadar değerli olduğunu vurguladı:

"Müthiş bir takım arkadaşı. Bu playofflar boyunca tüm dünyaya bizim her gün gördüğümüz oyuncuyu gösterdi."

Haliburton, normal sezonda 18.6 sayı ve 9.2 asist ortalamalarıyla oynarken, playofflarda da benzer istatistikler yakaladı ve ribaund ortalamasını 5.8'e yükseltti.

Doğu Konferansı'na 4. sıradan giren Pacers, Haliburton'a hücumda yoğun bir şekilde güveniyor. McConnell'a göre dışarıdan yapılan yorumlar, Haliburton'ın takıma kattığı değeri yansıtmıyor:

"İnsanlar onun nasıl biri olduğunu, nasıl bir takım arkadaşı olduğunu bilmiyor. Biri bizim franchise oyuncumuz hakkında böyle konuşunca, her gün onun için savaşmak istersiniz."

Haliburton, Cuma günü Oklahoma City karşısında oynanan ve Thunder'ın seriyi 2-2'ye getirdiği 111-104'lük maçta 18 sayı kaydetti. Mağlubiyete rağmen McConnell, Haliburton'ın medyada çıkan eleştirileri umursamadan sahaya odaklandığını söyledi:

"O, tüm bu gürültüyü dışarıda bırakıp sadece takımımıza odaklanıyor — Tyrese tam da böyle biri."

Serinin 5. maçı Pazartesi gecesi Oklahoma City'de oynanacak. NBA Finalleri'nde 2-2 eşitlik durumunda 5. maçı kazanan takımlar, %73 oranla şampiyonluğa ulaşmış durumda.


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