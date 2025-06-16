Omar Colley, Kocaelispor'a önerildi

Süper Lig'e güçlü bir kadro ile girmek isteyen Kocaelispor'da transfer hareketliliği devam ediyor.
Kocaelispor, birçok oyuncu ile görüşürken, menajerler de Kocaelispor'a futbolcu öneriyor.
2022-23 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki deneyimli stoper Omar Colley önerilen futbolcular arasına katıldı.
Geçtiğimiz sezonu Paok'ta geçiren oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Şu an için boşta olan Colley, Kocaelispor'a önerildi. Colley ile alakalı Kocaelispor'dan herhangi bir girişim gerçekleşmedi. (Özgür Kocaeli)
Kocaelispor, birçok oyuncu ile görüşürken, menajerler de Kocaelispor'a futbolcu öneriyor.
2022-23 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki deneyimli stoper Omar Colley önerilen futbolcular arasına katıldı.
Geçtiğimiz sezonu Paok'ta geçiren oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Şu an için boşta olan Colley, Kocaelispor'a önerildi. Colley ile alakalı Kocaelispor'dan herhangi bir girişim gerçekleşmedi. (Özgür Kocaeli)
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