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Omar Colley, Kocaelispor'a önerildi

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını hızlandıran Kocaelispor'a, bir zamanlar Beşiltaş'ta forma giyen deneyimli stoper Omar Colley, menajerler aracılığı ile önerildi.

calendar 16 Haziran 2025 10:04 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 10:09
Fotoğraf: Imago
Omar Colley, Kocaelispor'a önerildi
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Süper Lig'e güçlü bir kadro ile girmek isteyen Kocaelispor'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Kocaelispor, birçok oyuncu ile görüşürken, menajerler de Kocaelispor'a futbolcu öneriyor.

2022-23 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyen 32 yaşındaki deneyimli stoper Omar Colley önerilen futbolcular arasına katıldı.

Geçtiğimiz sezonu Paok'ta geçiren oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Şu an için boşta olan Colley, Kocaelispor'a önerildi. Colley ile alakalı Kocaelispor'dan herhangi bir girişim gerçekleşmedi. (Özgür Kocaeli) 


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