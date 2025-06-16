Samsunspor'dan Kerem Demirbay'a teklif hazırlığı!

Trendyol Süper Lig'de tarihi bir başarıya imza atarak sezonu 3. sırada tamamlayan Yılport Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi biletiyle birlikte transferde de vites yükseltti.
YENİ ARAYIŞ
Kırmızı-beyazlılar, sezon başında da gündemlerine gelen Galatasaraylı orta saha Kerem Demirbay'ı yeniden transfer listesine aldı.31 yaşındaki tecrübeli orta saha, geride kalan sezonda sarı-kırmızılı forma altında 33 karşılaşmaya çıktı. Oyun temposu ve pas kalitesiyle dikkat çeken Kerem Demirbay, takımına 3 asistlik katkı sundu. Ancak Galatasaray'da istikrarlı bir ilk 11 oyuncusu olamaması, oyuncuyu yeni bir arayışa itti.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Samsunspor'un, Kerem Demirbay'a kısa süre içinde resmi teklif sunması bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklara göre, Samsunspor teknik heyeti oyuncuya orta sahada düzenli oynama sözü verecek. Bu durumun, Galatasaray'da yedek kalan deneyimli orta saha için cazip bir fırsat olabileceği öğrenildi. Ayrıca, Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olması da oyuncu tercihinde belirleyici bir faktör olabilir. Samsunspor yönetimi, bu transferin kısa sürede netleşmesi için yoğun çaba harcıyor. Orta sahada tecrübeli ve yönlendirici bir isme ihtiyaç duyan kırmızı-beyazlılar, Kerem Demirbay'ın oyun vizyonuyla takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Kulüp, transfer sürecini hızlı ve sonuç odaklı bir biçimde tamamlamayı planlıyor.
HEYECAN YARATTI
Kerem Demirbay isminin yeniden gündeme gelmesi, Samsunspor taraftarlarında da heyecan yarattı. Hem Avrupa arenasında hem de Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan yönetimin bu hamlesi, yeni sezon için umutları artırdı. [Gazete Arena]
YENİ ARAYIŞ
Kırmızı-beyazlılar, sezon başında da gündemlerine gelen Galatasaraylı orta saha Kerem Demirbay'ı yeniden transfer listesine aldı.31 yaşındaki tecrübeli orta saha, geride kalan sezonda sarı-kırmızılı forma altında 33 karşılaşmaya çıktı. Oyun temposu ve pas kalitesiyle dikkat çeken Kerem Demirbay, takımına 3 asistlik katkı sundu. Ancak Galatasaray'da istikrarlı bir ilk 11 oyuncusu olamaması, oyuncuyu yeni bir arayışa itti.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Samsunspor'un, Kerem Demirbay'a kısa süre içinde resmi teklif sunması bekleniyor. Kulübe yakın kaynaklara göre, Samsunspor teknik heyeti oyuncuya orta sahada düzenli oynama sözü verecek. Bu durumun, Galatasaray'da yedek kalan deneyimli orta saha için cazip bir fırsat olabileceği öğrenildi. Ayrıca, Samsunspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olması da oyuncu tercihinde belirleyici bir faktör olabilir. Samsunspor yönetimi, bu transferin kısa sürede netleşmesi için yoğun çaba harcıyor. Orta sahada tecrübeli ve yönlendirici bir isme ihtiyaç duyan kırmızı-beyazlılar, Kerem Demirbay'ın oyun vizyonuyla takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyor. Kulüp, transfer sürecini hızlı ve sonuç odaklı bir biçimde tamamlamayı planlıyor.
HEYECAN YARATTI
Kerem Demirbay isminin yeniden gündeme gelmesi, Samsunspor taraftarlarında da heyecan yarattı. Hem Avrupa arenasında hem de Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan yönetimin bu hamlesi, yeni sezon için umutları artırdı. [Gazete Arena]
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