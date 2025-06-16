Arda Turan, Galatasaray'dan istiyor: Ahmed Kutucu

Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, takımıyla 19 Haziran'da Slovenya kampına başlıyor. Genç teknik adam, Eyüpspor'da birlikte çalıştığı Ahmed Kutucu'yu da kadrosuna katmak istiyor.

calendar 16 Haziran 2025 07:54
Haber: Türkiye
Arda Turan, Galatasaray'dan istiyor: Ahmed Kutucu
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Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, ilk transfer hamlesini eski öğrencisinden yana kullanmak istiyor.

Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, 19 Haziran tarihinde Slovenya'ya giderek yeni takımı ile çalışmalarına Ljubljana'da başlayacak.

GALATASARAY'DAN İSTİYOR

Eyüpspor'u çalıştırdığı dönemde Ahmed Kutucu'nun yıldızını parlatan Arda Turan, eski öğrencisini yeni takımına istiyor. Galatasaray Yönetim de satışa sıcak bakıyor.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Eyüpspor'dan geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 18 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.


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